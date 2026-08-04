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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Agosto de 2026 às 17:29

Expoagas 2026 terá mais área, menos álcool e hotel de graça para associados da Agas

"Foco no negócio. Esperamos bom senso", disse Peruzzo Junior, sobre bebida moderada

"Foco no negócio. Esperamos bom senso", disse Peruzzo Junior, sobre bebida moderada

Fernanda Bigio Davoglio
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Patrícia Comunello
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A Expoagas, mostra supermercadista gaúcha que está entre as maiores do setor no Brasil, deste ano vai ser diferente das anteriores. O foco será total em fazer negócios, pontuou nesta terça-feira (4) o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior. Para ter êxito, a coluna Minuto Varejo cita duas medidas: facilidades, como hotel e transporte de graça para associados da entidade, e mudança quase cultural, com consumo moderado de bebida alcoólica.

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