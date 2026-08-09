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Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Agosto de 2026 às 18:23

Embarcações no Guaíba

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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Eventualmente, grandes embarcações navegam pelas águas do Guaíba e são avistadas por prédios vizinhos ao Cais Mauá (Jornal do Comércio, edição de 06/08/2026). O Rio Grande do Sul e a Capital poderiam usufruir melhor dessa estrutura. Estamos falindo dia a dia e não é por causa das enchentes. Tem muito a ver com o ostracismo dos nossos gestores e da resistência a mudanças de uma boa parcela do nosso povo. (Nycolas Kunzler)

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