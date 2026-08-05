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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Agosto de 2026 às 19:17

Navios de respeito atravessam o Guaíba

GILBERTO JASPER/DIVULGAÇÃO/JC
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Fernando Albrecht
Vez por outra, a vizinhança do Cais do Porto da Capital é brindada com o desfile de grandes embarcações. Além do visual diferente, chama a atenção a presença dos minúsculos rebocadores em comparação aos enormes barcos que desfilam pelo Guaíba.

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