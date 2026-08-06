Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 18:11

Fechamento do Z Café

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Após 26 anos operando na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o Z Café encerrou as atividades (Jornal do Comércio, edição de 03/08/2026). Os valores de IPTU, impostos federais e estaduais e aluguéis estão fora da realidade atual. Além disso, a renda da população caiu muito. Abrir um negócio hoje no Brasil é só para “louco ou super-herói”. Se colocarmos na calculadora, um aluguel de R$ 10 mil por mês, mais três ou seis funcionários, impostos federais, estaduais e municipais, quanto o empresário acorda devendo todos os meses, qual o custo mensal mais o lucro para sobreviver ele tem que agregar no produto? Tem que rezar também que tenha acertado o produto e que tenha compradores. (Toninho Saraiva)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.