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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Agosto de 2026 às 23:33

Primeiro Z Café fecha na Padre Chagas: "Tínhamos muito carinho pelos clientes"

Sábado foi último dia de Z Café na Padre Chagas, com clientes que aproveitaram a despedida

Sábado foi último dia de Z Café na Padre Chagas, com clientes que aproveitaram a despedida

Z CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O primeiro Z Café da história da cafeteria não vai abrir neste domingo (2). "Estamos encerrando as atividades do café na Padre Chagas, após 26 anos na rua", contou o franqueado da unidade, Leandro Custódio, em mensagem pelo Instagram. A coluna Minuto Varejo lembra que, antes do Z Café, a Kopenhagen fechou pertinho na rua.

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