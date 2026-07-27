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Publicada em 27 de Julho de 2026 às 18:08

Cinema no aeroporto

Arte/JC
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O Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, foi o primeiro do País e da América Latina a contar com um cinema, Aero Guion, que ficou em operação até 2010 (Jornal do Comércio, edição de 20/07/2026). O Guion, no Nova Olaria, era o melhor cinema de Porto Alegre. Tinha uma excelente programação, exibia apenas filmes bons. Era um cinema da melhor qualidade. Frequentei muito, acho uma lástima ter fechado. (Julio Carlos Vaz)

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