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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Julho de 2026 às 00:25

Lembranças do cinema no Aeroporto Salgado Filho

AeroGuion funcionou até 2010 no Aeroporto Salgado Filho

AeroGuion funcionou até 2010 no Aeroporto Salgado Filho

/Guion/Divulgação/JC
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Mauro Belo Schneider, interino

Quem é mais experiente vai lembrar que o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, já ganhou o título de o primeiro do País e da América Latina a contar com um cinema. O Aerocine, mais tarde, virou AeroGuion, e foi desativado em 2010. Quem teve de fechar as portas do empreendimento foi Carlos Schmidt, que também administrava o Cine Guion, no bairro Cidade Baixa, e o Guion Sol, na Zona Sul da capital gaúcha.

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