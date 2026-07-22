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Palavra do Leitor

Publicada em 22 de Julho de 2026 às 18:50

Viaduto da Conceição

Arte/JC
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As pichações tomaram conta dos prédios ao longo do Viaduto da Conceição em Porto Alegre, tornando-se parte da paisagem da região (Começo de Conversa, edição de 17/07/2026). É fácil resolver essa situação se determinarem multa de R$ 500,00 para pichação e mais a limpeza. Se descartar lixo em lugar inadequado, R$ 500,00 de multa; jogou papel de bala ou toco de cigarro no chão, R$ 30,00; depredou árvores, praças e outros locais, R$ 500,00 mais o reparo. Duvido que em pouco tempo não melhoraria. Neste País onde a educação não existe, só funcionará quando sentirem no bolso. (Luis Fernando Ruschel)

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