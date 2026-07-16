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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Julho de 2026 às 18:13

Os pichadores tomaram conta da antiga Rua Conceição

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
A elevada e viaduto da Conceição rasgam a selva de pedra do que antigamente foi uma das ruas mais movimentadas da cidade, com dezenas de atacadistas de alimentos quando a via era apenas a Rua Conceição. De lá para cá, os pichadores tomaram conta dos prédios de ambos os lados. É uma das assinaturas da Capital.

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