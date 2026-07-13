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Publicada em 13 de Julho de 2026 às 18:08

Aeroporto de Torres

Arte/JC
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A expectativa em torno da entrada do aeroporto de Torres na malha aérea comercial segue mobilizando investimentos públicos e estratégias de desenvolvimento regional no Litoral Norte gaúcho (Caderno especial Mapa Econômico, edição de 30/06/2026). Já passou da hora do Litoral Norte ter um aeroporto com voos comerciais pelo menos três vezes por semana. Se reunir os municípios do entorno, passa de 500 mil habitantes, então os prefeitos da região deveriam se juntar para fazer esse sonho se tornar realidade. (Eduardo Alves)

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