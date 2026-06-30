Aeroporto de Torres avança para ter a operação de linhas comerciais

A expectativa em torno da entrada do aeroporto de Torres na malha aérea comercial segue mobilizando investimentos públicos e estratégias de desenvolvimento regional no Litoral Norte gaúcho. Embora ainda não haja uma data definida para o início dos voos regulares, a prefeitura e a Infraero mantêm ações voltadas à preparação da infraestrutura aeroportuária e do entorno urbano para viabilizar a futura operação.

Segundo o secretário de Turismo de Torres, Gabriel de Mello, o município tem concentrado esforços em obras de mobilidade e planejamento urbano que ampliam a conectividade da região com o terminal aeroportuário. Entre os principais investimentos está a melhoria da Estrada dos Cunhas, que cria um novo acesso entre a BR-101 e a Estrada do Mar, aproximando o aeroporto dos principais corredores logísticos e turísticos do município.

Também estão em andamento intervenções na Estrada do Mar, especialmente no trecho de acesso a Torres, recentemente municipalizado, com foco em iluminação e qualificação viária. Paralelamente, a prefeitura avança em processos de regularização fundiária no entorno do aeroporto, considerados estratégicos para permitir futuras expansões e novos empreendimentos.

No âmbito aeroportuário, a Infraero prossegue com adequações operacionais, incluindo obras relacionadas à homologação do sistema Papi (Precision Approach Path Indicator), equipamento que auxilia procedimentos de pouso e decolagem, além de intervenções na área operacional do terminal.

O município também trabalha para consolidar a demanda necessária à operação comercial, em parceria com a Infraero, o governo estadual e o setor turístico. Torres busca viabilizar voos charter para a temporada de verão. Atualmente, o terminal já recebe voos privados e particulares.

O principal desafio, segundo a administração municipal, é criar condições econômicas que garantam a sustentabilidade das futuras operações regulares. Para isso, estão sendo estruturados roteiros turísticos integrados e parcerias comerciais capazes de ampliar a ocupação das aeronaves.

A prefeitura também projeta a transformação gradual do entorno do aeroporto, hoje predominantemente rural, em uma nova área de desenvolvimento urbano. A expectativa é que a futura operação comercial impulsione a geração de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional e consolidando Torres como um polo de conectividade e turismo.

Aeroporto Regional de Torres

• Tipo: Público federal, administrado pela Infraero

• Pista: 1.500 metros x 30 metros, pavimentada (asfalto)

• Operação: Aviação geral e executiva; apto para operações diurnas e noturnas

• Capacidade: Aeronaves de pequeno e médio porte

• Função: Integração regional, turismo, aviação executiva e potencial operação de cargas

• Status: Operacional para voos privados; em preparação para futura operação comercial regular

• Área de influência: Torres e os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho e Serra

• Principais obras: Homologação do sistema PAPI, adequações operacionais e melhorias no entorno aeroportuário

• Gargalos: Consolidação da demanda para voos regulares e definição de rotas comerciais sustentáveis