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Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Julho de 2026 às 18:15

Bar à beira-mar

Arte/JC
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O Ministério Público Federal (MPF) divulgou determinação da Justiça Federal sobre a demolição do Bali Hai, em Atlântida (Jornal do Comércio, edição de 03/07/2026). O Bali é um patrimônio de Atlântida e sua comunidade. Não há dano ambiental, de qualquer espécie. Desde sua concepção o Bali foi criado para compor a paisagem, integrar-se no ambiente, e criar o cenário de beira mar, como milhares de locais pelos mares do mundo. Ao tempo em que, finalmente, admitem os quiosques de beira-mar permanentes ano todo, querem destruir o que tem de melhor, construído no mesmo espaço, dito de preservação permanente. (Solon Soares)

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