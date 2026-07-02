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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Um celeiro de memórias do Litoral que pode vir abaixo

Imóvel do Bali Hai, na beira da praia de Atlântida, é atualmente ocupado pelo 20Barra9

Imóvel do Bali Hai, na beira da praia de Atlântida, é atualmente ocupado pelo 20Barra9

20Barra9/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Mauro Belo Schneider, interino

Foi divulgada pelo Ministério Público Federal a determinação da Justiça Federal de que o Bali Hai, em Atlântida, terá de ser demolido. O imóvel, atualmente ocupado pelo 20Barra9, funciona há 37 anos na beira da praia – e é justamente isso que provocou a decisão, já que estaria causando supostos danos ambientais à área. Independentemente da polêmica, o ponto é muito simbólico e cartão postal da região. Muitos shows foram apresentados ali, casais se formaram e memórias foram formadas. A matéria completa, com os argumentos de ambas as partes, está no site do Jornal do Comércio.

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