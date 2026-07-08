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Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Julho de 2026 às 18:54

Saúde e autoestima

Arte/JC
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Com foco na autoestima, um estúdio de Porto Alegre reconstrói as aréolas de pacientes com câncer de mama (GeraçãoE, edição de 25/06/2026). Que maravilhoso ver pessoas usando seu dom para o bem ao próximo, pessoas que entendem o porquê estamos nesse mundo. Deixar a sua marca aqui fazendo o bem a quem precisa é algo grandioso. Parabéns Fernanda Balbinotti pelo trabalho, tenho certeza que o universo devolve todo esse bem que você faz a muitas pessoas. (Dika Poletti)

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