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Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 18:55

Falta de lixeiras

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O número de lixeiras nas ruas de Porto Alegre chamou a atenção do editor-executivo do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider, colunista interino no Começo de Conversa (Jornal do Comércio, edição de 02/07/2026). No bairro Cidade Baixa, a prefeitura retirou quase todas lixeiras 'bolinhas' e até agora não recolocou. Essa notícia que irão instalar novas é excelente. (Lila Romerio Arias)

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