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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Junho de 2026 às 18:11

Faltam lixeiras-bolinha pelas ruas de Porto Alegre?

Porto Alegre instalará mais 450 unidades nos próximos 30 dias

Porto Alegre instalará mais 450 unidades nos próximos 30 dias

Dani Barcellos/Especial/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino

Quem nunca ficou quadras caminhando com uma embalagem na mão até encontrar uma lixeira-bolinha (sim, esse é o nome oficial do modelo da foto) em Porto Alegre? A demanda é ainda mais recorrente para quem circula com pets e precisa achar um lugar para despejar as sacolinhas. Pior é quando finalmente se encontra uma e ela está cheia ou enferrujada, com furos na base.

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