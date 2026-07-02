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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:13

Liquidações de inverno

Arte/JC
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O frio aquece as vendas e antecipa as liquidações na Zara, H&M e em outras redes de vestuário do Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, edição de 28/06/2026). Acredito que a realização de liquidações no início do inverno seja por conta da economia neste ano estar desacelerando, com vendas quase 30% abaixo de anos anteriores. Afinal, ninguém coloca produtos em liquidação quando está vendendo bem. (André Batista)

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