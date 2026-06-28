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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Junho de 2026 às 00:25

Frio aquece vendas e antecipa liquidações na Zara, H&M e em outras redes

Na única Zara gaúcha, área de entrada virou palco de megaliquidação

Na única Zara gaúcha, área de entrada virou palco de megaliquidação

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Liquidação de inverno quando mal começou a estação? Os descontos que vieram com força em lojas como da Zara, no Iguatemi Porto Alegre, H&M (recém chegada ao Sul gelado), C&A e outras magazines, de olho na oportunidade de vender em meio ao frio. Mas as compras de vestuário que aumentaram, segundo dirigentes lojistas ouvidos pela coluna Minuto Varejo, não são novidade.

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