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Palavra do Leitor

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 18:12

Novo empreendimento

Arte/JC
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Uma nova cafeteria no Bom Fim em Porto Alegre aposta em um cardápio sem glúten e sem lactose, oferecendo de doces a pratos quentes (Geração E, edição de 25/06/2026). Como celíaca, estou ansiosa para conhecer a Cafeteria Maná. Infelizmente, Porto Alegre ainda tem poucos lugares exclusivos para esse público. (Gabriela Porto Alegre)

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