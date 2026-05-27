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Publicada em 27 de Maio de 2026 às 18:52

Desenvolvimento do RS

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Entre as cinco regiões em que o Mapa Econômico do RS divide o Estado, a área que vai do Sul até a Fronteira Oeste, passando pela Campanha, é a que registra o menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita (Caderno especial Mapa Econômico do RS, edição de 21/05/2026). O Rio Grande do Sul, principalmente a Região Sul, está na hora de sair do eterno “já teve”. Uma ideia é incluir as universidades da região neste processo de mudança efetiva de aproveitamento das potencialidades regionais. (Jose Braga)

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