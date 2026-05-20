Região Sul e Fronteira Oeste do RS podem virar o jogo com novos projetos

Mapa Econômico do RS menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Entre as cinco regiões em que odivide o Estado, a área que vai do Sul até a Fronteira Oeste, passando pela Campanha, é a que registra o

Com grande extensão territorial, essa parte do Rio Grande do Sul representa uma fatia de 12,55% no total das riquezas produzidas em solo gaúcho (dados de 2023, os mais recentes divulgados do PIB de municípios, que permite fazer esse recorte regional).

Macrorregião Sul tem oportunidades de desenvolvimento Fato é que análises históricas apontam para uma economia menos desenvolvida e industrializada na parte meridional. Apesar desse cenário, a, que, se tiradas do papel, poderão alavancar sua economia.

um dos mais importantes distritos industriais do Estado, o Porto Indústria, que recebeu investimentos bilionários nos últimos anos, como a ampliação da fábrica de fertilizantes da Yara Brasil O município de Rio Grande é um exemplo. Abriga, que recebeu investimentos bilionários nos últimos anos, como a ampliação da

Ali também há expectativa pela retomada do polo naval, no Estaleiro Rio Grande, já que a Ecovix venceu duas licitações da Transpetro, que encomendou a construção de navios, mais um projeto na cifra do bilhões.

Wilson Sons confirmou investimento bilionário no Terminal de Contêineres (Tecon) Ainda no porto, a cooperativa CCGL vai desembolsar R$ 700 milhões para reformulação do terminal Termasa. A. E a Portos RS investe centenas de milhões de reais em dragagens, melhorando as condições para a circulação de navios nos canais de acesso.

Rio Grande têm pelo menos R$ 13,8 bilhões em projetos que estão aguardando a resoluções de impasses Mas além dos projetos que já estão saindo do papel,jurídicos ou burocrático-administrativos.

São R$ 6 bilhões que serão alocados na conversão da Refinaria Riograndense em biorrefinaria – a Petrobras já deu sinal verde à iniciativa, mas depende da sócia Braskem, que está em processo de consolidação de um novo controlador.

Outros R$ 6 bilhões disponíveis são do Grupo Cobra, da Espanha, que quer tocar o projeto de térmica a gás natural e terminal de regaseificação – mas ainda depende de aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Fecha a soma o terminal de celulose da CMPC no porto, projeto de R$ 1,8 bilhão, que espera o avanço do projeto de licenciamento da nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, alvo de ação judicial do Ministério Público Federal.

O empreendimento da CMPC totaliza R$ 27 bilhões para o Rio Grande do Sul, a maior parte será alocada na Região Centro-Sul, onde será instalada a planta. Compreende outras obras de infraestrutura além do plantio de eucalipto em diversos municípios para abastecer a indústria com matéria-prima para a produção de celulose.

Macrorregião Sul e Fronteira Oeste São exemplos de oportunidades que, se tiradas do papel, levarão aa um novo patamar.

Além de novos free shops do lado brasileiro, usinas eólicas são novidade na economia local e na paisagem de Santana do Livramento TÂNIA MEINERZ/JC

Paralelamente, diversas outras iniciativas avançam, caso de novos parques eólicos em Santana do Livramento ou a implantação de novas culturas no agro, como o plantio de olivas e uvas – usadas na fabricação de azeite de oliva e vinhos –, que ganham terreno ano após ano.

A matriz tradicional segue forte, com a produção de soja e arroz, esse último com beneficiamento exatamente nessa parte do Rio Grande do Sul. A chamada carne do Pampa também conquista novos mercados, agregando valor com um gado criado a pasto, rastreabilidade e identificação geográfica. Os ovinos, cujo maior rebanho está em Santana do Livramento, também são valorizados, com interesse pela carne de cordeiro.

Livramento, por sinal, sediou o painel da Macrorregião Sul e Fronteira Oeste realizado no Mapa Econômico do RS deste ano. Lideranças regionais ressaltaram o gargalo da infraestrutura, especialmente pela demora na duplicação da rodovia BR-290, o que afeta também a área central do Estado.

A Macrorregião Sul vive, ainda, o desafio da perda de população, sofrendo com esse efeito ainda antes do Estado. Enquanto no Rio Grande do Sul a projeção é que o número de habitantes comece a cair a partir de 2027, as microrregiões da Campanha, Fronteira Oeste, Sul e Centro-Sul já perderam população entre 2010 e 2022, datas dos últimos Censos do IBGE.

Ainda assim, Sul e Fronteira Oeste estão entre os cinco Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento) com maior população do Estado.

São alguns indicadores que ajudam a analisar como está o desenvolvimento atual dessas regiões, bem como apontar tendências.

Esta é a quarta temporada do projeto Mapa Econômico do RS que traz, com profundidade e dados, potencialidades das diferentes regiões do Estado. O trabalho combina apuração jornalística, entrevistas, análise de informações do poder público e de entidades privadas com reuniões em municípios de diferentes partes do Rio Grande do Sul. O resultado é um panorama das diferentes cadeias produtivas, mostrando janelas de oportunidades para estimular o desenvolvimento e caminhos para superar desafios.

Percorremos o Rio Grande do Sul em encontros com lideranças regionais, produzindo conteúdos especiais sobre cada macrorregião. Depois da Macrorregião Sul, ainda publicaremos em 2026 outros dois capítulos após os próximos eventos, que estão previstos para 28 de maio em Ijuí (Macrorregião Norte) e 18 de junho em Porto Alegre (Macrorregião Metropolitana).