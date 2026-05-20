Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 20 de Maio de 2026 às 18:51

Liderança feminina

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A presidente do Conselho Administrativo da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, uma das painelistas da nona edição da Gramado Summit, defendeu a presença de mulheres em altos cargos das companhias (GeraçãoE, edição de 14/05/2026). Perfeita a colocação da executiva Luiza Trajano. Homens com muita testosterona querem disputar, brigar. Não vemos guerra no lugar em que a mulher também se senta junto aos homens. (Mauro Bellini)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.