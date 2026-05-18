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Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Maio de 2026 às 19:02

Plano Diretor

Arte/JC
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A Lei de Uso e Ocupação do Solo, segunda parte do novo Plano Diretor aprovado na Câmara de Vereadores, permite a construção de prédios com até 130 metros de altura (Jornal do Comércio, edição de 15/05/2026). Com a liberação para prédios de 130 metros de altura, vão criar uma muralha em torno do Guaíba. A vista do pôr do sol será para poucos, a cidade ficará atirada às sombras. (Fernanda Martins Costa)

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