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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 14 de Maio de 2026 às 17:21

Novos prédios poderão alcançar 130 metros de altura em Porto Alegre

Legislação atualizada vai autorizar edifícios com mais de 40 andares em Porto Alegre

Legislação atualizada vai autorizar edifícios com mais de 40 andares em Porto Alegre

Bruna Suptitz/JC
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Prédios com até 130 metros de altura poderão ser construídos em Porto Alegre – é o que prevê a recém aprovada Lei de Uso e Ocupação do Solo, segunda parte do novo Plano Diretor. Além da altura das construções, também foram definidas novas regras para a distância entre os prédios e o zoneamento de atividades econômicas para diferentes regiões da cidade.

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