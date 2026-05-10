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Palavra do Leitor

Publicada em 10 de Maio de 2026 às 19:03

Saúde mental

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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A partir do dia 26 de maio, entra em vigor as novas exigências da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-1), que tratam de medidas preventivas para proteger a saúde mental dos trabalhadores (Caderno Empresas & Negócios, edição de 04/05/2026). Os governantes brasileiros tratam empresas de todos os tamanhos do mesmo jeito. Os pequenos e médios negócios não têm condições de assumir mais esse ônus com a adoção da nova NR-1. (Alexsandro de Souza)

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