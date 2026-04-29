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Palavra do Leitor

Publicada em 29 de Abril de 2026 às 18:53

Novidade na gastronomia

Arte/JC
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O Grupo Leiteria inaugurou recentemente uma nova marca, a Leiteria Churrascada, espaço que oferece o espeto corrido clássico com foco na qualidade (GeraçãoE, edição de 23/04/2026). É sempre bom saber quando são abertos novos negócios e estabelecimentos no setor de bares e restaurantes. Porto Alegre - me refiro ao público - nem sempre abraça novos empreendimentos. Parabéns e sucesso na nova versão da Leiteria. (Tatiana Dani Sulepa)

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