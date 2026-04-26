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Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Abril de 2026 às 18:45

Obra no Túnel da Conceição

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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Uma obra no canteiro entre as duas aberturas do Túnel da Conceição em Porto Alegre vai abrir nova pista para veículos e permitir o acesso direto à avenida Osvaldo Aranha para quem transita no sentido Centro-Bairro (Jornal do Comércio, edição de 22/04/2026). A prefeitura deveria implantar um VLT bonde elétrico moderno para dar opção de transporte coletivo eficiente e tirar os carros das ruas, diminuindo o congestionamento e a poluição atmosférica e sonora. Porto Alegre não evolui. (João Maurício Hack)

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