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Bruna Suptitz

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Publicada em 20 de Abril de 2026 às 17:21

Lançado edital para obra que ligará saída do Túnel da Conceição à avenida Osvaldo Aranha

Nova via passará pela Esplanada Correio do Povo, que fica entre as aberturas do Túnel da Conceição

Nova via passará pela Esplanada Correio do Povo, que fica entre as aberturas do Túnel da Conceição

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Com a promessa de solucionar um gargalo no trânsito do Centro Histórico de Porto Alegre, uma obra no canteiro entre as duas aberturas do Túnel da Conceição vai abrir nova pista para veículos e permitir o acesso direto à avenida Osvaldo Aranha para quem transita no sentido Centro-Bairro. Em estudo há mais de um ano, o edital para a obra foi lançado pela prefeitura de Porto Alegre e as informações podem ser acessadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 20 de abril.

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