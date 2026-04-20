Lançado edital para obra que ligará saída do Túnel da Conceição à avenida Osvaldo Aranha

Com a promessa de solucionar um gargalo no trânsito do Centro Histórico de Porto Alegre, uma obra no canteiro entre as duas aberturas do Túnel da Conceição vai abrir nova pista para veículos e permitir o acesso direto à avenida Osvaldo Aranha para quem transita no sentido Centro-Bairro. Em estudo há mais de um ano, o edital para a obra foi lançado pela prefeitura de Porto Alegre e as informações podem ser acessadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 20 de abril.