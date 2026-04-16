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Palavra do Leitor

Publicada em 16 de Abril de 2026 às 18:53

Fechamento de lojas

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Pontos comerciais fechados que pontuam diferentes regiões de Porto Alegre ostentam de forma mais acelerada uma constatação do Sindilojas da Capital sobre o ritmo de aberturas e encerramento de negócios (Jornal do Comércio, edição de 07/04/2026). A economista da Fecomércio, Patrícia Palermo, “se rendeu”, disse estar ocorrendo crescimento de brechós, bem como atendimento e vendas pela internet. Sendo assim, com lojas físicas fechando, vejo pouco trabalho das entidades patronais nesse sentido. (Rafael Pacheco)

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