Conjuntura pressiona fechamento de empresas

Pontos comerciais fechados que pontuam diferentes regiões de Porto Alegre ostentam de forma mais acelerada uma constatação do Sindilojas da Capital sobre ritmo de aberturas e encerramento de negócios. "O saldo líquido permanece positivo (mais lojas abrindo do que fechando), mas a relação entre os dois se mantém pressionada, especialmente no varejo e em bairros periféricos, onde a mortalidade empresarial precoce é mais intensa", constata o economista-chefe da entidade, Rodrigo Assis, ao analisar dados enviados ao Minuto Varejo. As aberturas saltaram de 19.017, em 2021, para 44.510 em 2025, alta de 134%. Os encerramentos passaram de 7.504 para 15.620 (aumento de 108%), entre 2021 e 2025. Em 2021, para cada loja encerrada havia 3,3 novas na Capital. No ano passado, a proporção caiu de menos de dois para um. Assis aponta Selic acima de 11%, margens menores, avanço do e-commerce e a enchente (2024) como decisivos nessa estatística. Outro dado: mais de 90% dos encerramentos são de microempresas.