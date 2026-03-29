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Palavra do Leitor

Publicada em 29 de Março de 2026 às 18:52

Mercado Imobiliário

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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A rentabilidade com locação de imóveis pode chegar a 8% ao ano em Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 20/03/2026). Na minha opinião, não compensa comprar imóvel para alugar em Porto Alegre. A cidade está envelhecendo, cada vez mais terá menos procura e a oferta está aumentando. Alguns bairros nobres são exceção, mas nos demais, não acredito que compense. A inflação vai corroer o imóvel, além do desgaste natural. (Mateus Baroni)

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