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Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Março de 2026 às 18:52

Novidade no bairro Santana

Arte/JC
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Moradores do bairro Santana em um apartamento onde viveu o jornalista Tatata Pimentel, o casal de empreendedores Daniella Selbach Pons e João Henrique Pimentel da Conceição, sobrinho de Tatata, estão à frente do Café Bar Olavo, que abrirá em casa centenária na rua Olavo Bilac (GeraçãoE, edição de 19/03/2026). Muito interessante a criação do bar, querer conhecer. Tive aula de francês com o Tatata no Ensino Médio, era a única aluna dele do turno da noite no Colégio Júlio de Castilhos em meados de 1991, foi uma experiência única. Lembro dele me falar de um neto que morava em Portugal. Que privilégio tive de tê-lo como professor, agradeço ao Tatata o francês que falo hoje. (Andrea Camargo)

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