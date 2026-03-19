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Palavra do Leitor

Publicada em 19 de Março de 2026 às 18:54

Carro autônomo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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A experiência de andar em um carro totalmente autônomo já faz parte da rotina em cidades como Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, onde veículos sem motorista circulam pelas ruas transportando passageiros (Jornal do Comércio, edição de 15/03/2026). Tive a oportunidade de passear neste carro entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. O veículo é confortável, seguro e incrível, e além disso é da Jaguar. (Gislaine Cunha)

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