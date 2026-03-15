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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Março de 2026 às 11:48

Austin é cidade dos carros autônomos: como foi experiência com Waymo

São mais de 200 carros Waymo circulando em Austin para viagens do aplicativo da Uber

São mais de 200 carros Waymo circulando em Austin para viagens do aplicativo da Uber

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A experiência de andar em um carro totalmente autônomo já faz parte da rotina em cidades como Austin, no Texas, onde veículos sem motorista circulam pelas ruas transportando passageiros. A coluna Minuto Varejo, que faz a cobertura do festival global South by Southwest, experimentou um dos carros, da marca Waymo, subsidiária da Alphabet, dona da Google. 

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