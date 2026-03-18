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Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Março de 2026 às 17:29

Empreendedorismo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Reportagem publicada pelo caderno GeraçãoE mostrou como os salões de beleza gaúchos apostam em segmentos diferenciados para impulsionar os negócios. Um dos espaços que trabalha nessa linha é o salão Nalu Care, de Esteio, que foca na saúde dos fios e na descoloração de cabelos com curvatura (GeraçãoE, edição de 12/03/2026). Desejo sucesso aos empreendedores do Nalu Care nesse espaço cheio de história e vivência da minha infância e juventude. Essa casa tem energias boas e muito amor, isso só vai fazer a diferença no sucesso e no empreendimento. (Ceni Rosane Büttenbender)

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