Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Março de 2026 às 19:08

Gestão de reputação

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Alicerce das empresas em épocas de turbulência, a reputação não aparece no balanço, mas decide o rumo de uma organização quando a pressão aumenta, começando na liderança, atravessando processos, exigindo coerência e se consolidando na relação e na comunicação (Caderno Empresas & Negócios, edição de 09/03/2026). A gestão da reputação é um tema sensível, especialmente à luz das revelações do caso Epstein, que atingiram executivos, professores renomados e até membros da família real britânica. Episódios assim mostram como a gestão de reputação se tornou central para todos os atores. (Mauricio Rigon)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.