Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Março de 2026 às 18:50

Hélio Nascimento

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Hélio Nascimento, crítico de cinema e colunista do caderno Viver, encerra colaboração no Jornal do Comércio após 65 anos (Caderno Viver, edição de 06/03/2026). Li na sexta-feira, dia 6 de março, que o caríssimo Hélio Nascimento decidiu se aposentar e dar um tempo para si – afinal já está com 89 anos. Ele escreveu, descreveu e analisou filmes de todos os tipos, sempre com grande lucidez e grande qualidade. Uma dica de Hélio Nascimento, para mim, sempre foi uma recomendação segura. Me emocionei com a crônica de “saideira” do Hélio, escrita por Igor Natusch, no Caderno Viver. Fico com a expectativa de que Hélio Nascimento de vez em quando dê um palpite, conforme anunciou o colega Igor. (Jurema Josefa, jornalista e vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Riograndense de Imprensa - ARI)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.