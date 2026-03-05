Porto Alegre,

Hélio Nascimento

Publicada em 05 de Março de 2026 às 17:27

Hélio Nascimento encerra colaboração no Jornal do Comércio

Crítico de cinema escrevia para o JC desde 1961, sendo a coluna do gênero mais longeva do País

TÂNIA MEINERZ/JC
Igor Natusch
Durante cerca de 65 anos, os leitores do Jornal do Comércio tiveram encontro marcado com uma das mais sólidas e significativas histórias do jornalismo cultural gaúcho e brasileiro. Periodicamente, Hélio Nascimento trazia em nossas páginas a sua crítica de cinema – a mais duradoura coluna sobre o tema, em um só veículo, de todo o jornalismo brasileiro.

