Hélio Nascimento encerra colaboração no Jornal do Comércio

Durante cerca de 65 anos, os leitores do Jornal do Comércio tiveram encontro marcado com uma das mais sólidas e significativas histórias do jornalismo cultural gaúcho e brasileiro. Periodicamente, Hélio Nascimento trazia em nossas páginas a sua crítica de cinema – a mais duradoura coluna sobre o tema, em um só veículo, de todo o jornalismo brasileiro.