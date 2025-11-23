Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 18:54

Abandono do Olímpico

Arte/JC
Há 13 anos abandonado, o estádio Olímpico causa transtornos para os moradores do bairro Azenha e arredores (Coluna Começo de Conversa, 12/11/2025). Ficam lembranças muito boas de momentos de muita felicidade nesse lugar. Uma história construída que dará continuidade na Arena, no bairro Humaitá. Quem viveu a história no Olímpico, viveu. Fui muito feliz no estádio. (Eduardo Biacchi) 
Abandono do Olímpico II
É triste ver como está abandonada essa parte do bairro Azenha em Porto Alegre. (Aline Hansen)
Abandono do Olímpico III
Na medida do possível, vão implodir o velho estádio Olímpico. É  melhor assim, pois é doloroso ver como está abandonado um local de tantas glórias, histórias e feitos. (Valdemar Engroff)
Abandono do Olímpico IV
Bastava que tivessem reformado o Olímpico e o Grêmio teria o estádio por mais 100 anos. A arena é mal localizada e o ingresso muito mais caro. Não era necessário ter construído um novo estádio. (Carlos Fernandes)

Aeromóvel  
Porto Alegre tem um inegável apelo turístico que salta aos olhos de quem visita a cidade, mas é lamentável a omissão dos governantes que não conseguem ver as potencialidades naturais de acolhimento para qualquer cidadão, turista e trabalhadores. A infraestrutura e a mobilidade se resumem a um transporte ultrapassado e ineficiente. Existem apelos para a criação de alternativas a partir do Aeromóvel ou um metrô elevado, com baixos custos de construção e operação. É inaceitável que o Aeromóvel no Aeroporto de Porto Alegre esteja parado há tanto tempo. A Feira do Livro, a Expointer e a Semana Farroupilha são exemplos de que milhares de pessoas de fora do Estado visitam o Rio Grande do Sul, mas  ainda assim os governantes continuam com o “chapéu nos olhos”. (Marcelino Pogozelski, por e-mail)

 

