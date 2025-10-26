Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Outubro de 2025 às 18:22

Concessão do Dmae

A concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi aprovada na Câmara de Porto Alegre na madrugada de quinta-feira (23) após mais de 11 horas de votação (Jornal do Comércio, 24/10/2025). Infelizmente, é necessário privatizar o serviço no Brasil pela incompetência generalizada em empresas estatais. Não existe empresa pública que preste serviço decente. O Dmae deixou metade da cidade sem água por quase 30 dias no ano passado por falta de manutenção preventiva e investimentos, pois o dinheiro era drenado para supersalários e cabides de emprego. O resultado é esse, a privatização da água. (Gabriel Abreu)
Concessão do Dmae II
Na minha opinião, determinados serviços não deveriam ser privatizados. Se são mal administrados, deveriam substituir os funcionários por pessoas competentes. A qualidade da água e dos serviços deixa  muito a desejar, assim como os investimentos feitos no setor. Mas com certeza pode-se fazer uma boa administração sem privatizar. (Úrsula Traverso)
Ajuda ao setor arrozeiro
O governo federal anunciou R$ 300 milhões para ajudar o setor arrozeiro (JC, 23/10/2025). Acredito que os recursos para auxiliar os produtores de arroz acabarão ficando apenas no discurso. Estamos até hoje esperando ajuda para compensar as perdas decorrentes das enchentes do ano passado. (Antero Xavier)
Feira do Livro 
Desde a década de 1970, frequento a Feira do Livro de Porto Alegre. Sugiro algumas medidas de estímulo ao evento, como um concurso de escritores estreantes, a realização de uma festa ou um encontro musical com baile ou o sorteio de coleções de livros em compras no valor de R$ 300,00. Também poderia ser criado um fundo financeiro de incentivo às livrarias que vendem obras novas e usadas. (Helder Pinheiro Mayer, por e-mail)

