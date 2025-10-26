Concessão do Dmae II

Na minha opinião, determinados serviços não deveriam ser privatizados. Se são mal administrados, deveriam substituir os funcionários por pessoas competentes. A qualidade da água e dos serviços deixa muito a desejar, assim como os investimentos feitos no setor. Mas com certeza pode-se fazer uma boa administração sem privatizar. (Úrsula Traverso)

Ajuda ao setor arrozeiro

Feira do Livro

Desde a década de 1970, frequento a Feira do Livro de Porto Alegre. Sugiro algumas medidas de estímulo ao evento, como um concurso de escritores estreantes, a realização de uma festa ou um encontro musical com baile ou o sorteio de coleções de livros em compras no valor de R$ 300,00. Também poderia ser criado um fundo financeiro de incentivo às livrarias que vendem obras novas e usadas. (Helder Pinheiro Mayer, por e-mail)