Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 18:28

Palavra do Leitor

Pàgina Palavra do Leitor

Pàgina Palavra do Leitor

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
Inovação
Inovação
Está marcada para 23 de outubro, quinta-feira da próxima semana, o lançamento da pedra fundamental que dará início ao projeto AeroCiti (AeroCentro Integrado de Tecnologia e Inovação), liderado pela Aeromot, em Guaíba, na área reservada, na década de 1990, para que fosse erguida uma fábrica da montadora de automóveis Ford (Jornal do Comércio, 14/10/2025). Finalmente, área cedida à Ford será ocupada, gerando empregos e renda. (Roberto Brenoll Andrade)
Acidente 
Moradores de prédio atingido por ônibus no dia 3 de outubro no Centro Histórico de Porto Alegre buscam respostas para superar o prejuízo material e emocional (Jornal do Comércio, 10/10/2025). Essa situação está toda errada. Quem vai ressarcir esses moradores prejudicados? Eles terão que entrar na Justiça? (Isabel Fernandez)
Acidente II
O seguro do ônibus e seguro do condomínio podem ser acionados caso tenha sido contratado. (Joule Michael)
Impostos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a decisão da Câmara dos Deputados em retirar de pauta a Medida Provisória com alternativas à alta do IOF, que acabou caducando (Jornal do Comércio, 9/10/2025). O governo não pensa em cortar gastos, só em aumentar impostos. (Liliane Hagemann)
Aviação
O diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Tiago Sousa Pereira afirmou que os altos preços pagos pelos consumidores nos estabelecimentos comerciais em aeroportos são necessários, pois bancam os valores, na opinião dele, baixos das tarifas aeroportuárias (Jornal do Comércio, site, 13/10/2025). Se ninguém consumir, o preço despenca bem rápido, se tá esse valor é porque o povo paga. O povo não sabe a força que tem quando se unem em prol de algo. (Suzy Sazana)
Aviação 2
Que desculpa esfarrapada. Estão na verdade cobrindo os custos e ainda tirando 200% de lucro não só para tornar o negócio viável, mas também rentável demais. (Léo Josi)

Notícias relacionadas