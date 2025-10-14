Palavra do Leitor

Inovação

23 de outubro , quinta-feira da próxima semana, o lançamento da pedra fundamental que dará início ao projeto AeroCiti (AeroCentro Integrado de Tecnologia e Inovação), liderado pela Aeromot, em Guaíba Está marcada para, quinta-feira da próxima semana, o lançamento da pedra fundamental que dará início ao, na área reservada, na década de 1990, para que fosse erguida uma fábrica da montadora de automóveis Ford (Jornal do Comércio, 14/10/2025). Finalmente, área cedida à Ford será ocupada, gerando empregos e renda. (Roberto Brenoll Andrade)

Acidente

(Jornal do Comércio, 10/10/2025 Moradores de prédio atingido por ônibus no dia 3 de outubro no Centro Histórico de Porto Alegre buscam respostas para superar o prejuízo material e emocional). Essa situação está toda errada. Quem vai ressarcir esses moradores prejudicados? Eles terão que entrar na Justiça? (Isabel Fernandez)

Acidente II

O seguro do ônibus e seguro do condomínio podem ser acionados caso tenha sido contratado. (Joule Michael)

Impostos

(Jornal do Comércio, 9/10/2025) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a decisão da Câmara dos Deputados em retirar de pauta a Medida Provisória com alternativas à alta do IOF, que acabou caducando. O governo não pensa em cortar gastos, só em aumentar impostos. (Liliane Hagemann)

Aviação

O (Jornal do Comércio, site, 13/10/2 diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Tiago Sousa Pereira afirmou que os altos preços pagos pelos consumidores nos estabelecimentos comerciais em aeroportos são necessários, pois bancam os valores, na opinião dele, baixos das tarifas aeroportuárias 025) . Se ninguém consumir, o preço despenca bem rápido, se tá esse valor é porque o povo paga. O povo não sabe a força que tem quando se unem em prol de algo. (Suzy Sazana)

Aviação 2