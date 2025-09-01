O escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu no sábado (30/8), aos 88 anos. Verissimo estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia (Jornal do Comércio, 1/9/2025). Luis Fernando Verissimo era um grande homem. Cada texto dele ficará marcado para sempre nos corações do Rio Grande do Sul. Verissimo sempre foi uma estrela, era carismático, humilde e generoso. (Claudia Manganelli)

A morte de Luis Fernando Verissimo é uma perda lastimável. Ele é um ícone brasileiro de obra gigante que não tem sucessor. (Elias Braga)

Luis Fernando Verissimo passou muito bom humor e alegria em seus textos. Fará falta para um País que está cada vez mais conflituoso e amargo. (Carlos Feijó)

Após vários dias de homenagens e muitos elogios merecidos ao já saudoso Luis Fernando Veríssimo, questiono por que não é falado que ele merecia estar e receber honras da Academia Brasileira de Letras por todas as suas obras e trabalhos. Diversos atores, escritores e artistas de todos os cantos do Brasil trabalharam e desempenharam muito bem seus intérpretes, lembrando momentos e fatos interessantes que valorizam os trabalhos de Luis Fernando Veríssimo. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

