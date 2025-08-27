Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 19:39

Vigilância Sanitária

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O aumento no número de fiscalizações e autuações a bares e restaurantes de Porto Alegre motivou a Câmara de Porto Alegre a convocar o secretário da Saúde, Fernando Ritter, e o responsável pela Equipe de Vigilância Alimentar para prestarem esclarecimentos a respeito do trabalho do órgão na Capital (Jornal do Comércio, 26/8/2025). Não seria mais fácil as empresas e os empresários cumprirem as regras sanitárias e não cometer tais erros previstos em lei? Querem responsabilizar o fiscalizador e não quem descumpre a lei. (Eduardo Peixoto)
O aumento no número de fiscalizações e autuações a bares e restaurantes de Porto Alegre motivou a Câmara de Porto Alegre a convocar o secretário da Saúde, Fernando Ritter, e o responsável pela Equipe de Vigilância Alimentar para prestarem esclarecimentos a respeito do trabalho do órgão na Capital (Jornal do Comércio, 26/8/2025). Não seria mais fácil as empresas e os empresários cumprirem as regras sanitárias e não cometer tais erros previstos em lei? Querem responsabilizar o fiscalizador e não quem descumpre a lei. (Eduardo Peixoto)
Vigilância Sanitária II
Se o empresário não quer destruir a imagem da sua marca, deve respeitar a saúde dos clientes. (Ana Carvalho) Vigilância Sanitária III A Vigilância não interdita estabelecimentos se não houver algo muito grave. Na maioria das vezes devem fazer adequações, mas não fecham o local. Estamos falando de saúde, todo cuidado é pouco. (Ana Carla Hornos)
Apoio à cultura
O governo do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de R$ 25,95 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para 347 municípios (JC, 25/8/2025). Cultura não é gasto, é investimento. Também é uma área importante, igual a todas as demais necessidades. Há muito preconceito de algumas pessoas em fazer parecer que a arte, a cultura são menores do que outras demandas também legítimas. (Marcelo Dysiuta)
Apoio à cultura II
O Estado do Rio Grande do Sul está falido, as cidades que sofreram com as enchentes estão desassistidas, as estradas repletas de buracos e as pessoas ainda esperando ajuda. Enquanto isso, o governo gaúcho vai liberar milhões para a cultura. (Márcia Postal Maragno)
CPMI do INSS
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS começou nesta semana em Brasília sob o comando do senador e jornalista Carlos Viana. O que surpreendeu não foi o que se discutiu, mas  sim o que não se pôde mostrar. O presidente decidiu que não se poderia fotografar, nem divulgar informações do início dos trabalhos. Estamos falando de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O instrumento existe, justamente, para jogar luz sobre suspeitas, desvios ou descasos. A CPI, que deveria ser sinônimo de transparência, começa em clima de sigilo. Aqui cabe a pergunta que não quer calar: se a comissão já nasce às sombras, o que se pode esperar quando chegarem as horas mais duras da investigação? (Gregório José)
 

Notícias relacionadas