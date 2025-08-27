Vigilância Sanitária II

Se o empresário não quer destruir a imagem da sua marca, deve respeitar a saúde dos clientes. (Ana Carvalho) Vigilância Sanitária III A Vigilância não interdita estabelecimentos se não houver algo muito grave. Na maioria das vezes devem fazer adequações, mas não fecham o local. Estamos falando de saúde, todo cuidado é pouco. (Ana Carla Hornos)

Apoio à cultura

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de R$ 25,95 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para 347 municípios (JC, 25/8/2025). Cultura não é gasto, é investimento. Também é uma área importante, igual a todas as demais necessidades. Há muito preconceito de algumas pessoas em fazer parecer que a arte, a cultura são menores do que outras demandas também legítimas. (Marcelo Dysiuta)

Apoio à cultura II

O Estado do Rio Grande do Sul está falido, as cidades que sofreram com as enchentes estão desassistidas, as estradas repletas de buracos e as pessoas ainda esperando ajuda. Enquanto isso, o governo gaúcho vai liberar milhões para a cultura. (Márcia Postal Maragno)

CPMI do INSS