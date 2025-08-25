Eduardo Leite vai liberar cerca de R$ 26 milhões em apoio à cultura

O governo Eduardo Leite, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), vai liberar R$ 25,95 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para 347 municípios. O investimento será utilizado na contratação de artistas e outros profissionais da cultura para prestarem serviços que integrem a programação de eventos culturais populares. O ato de anúncio do repasse será realizado na segunda-feira (25), às 17h30min, no Palácio Piratini.

Os municípios beneficiados foram selecionados em edital de coinvestimento, que previa contrapartida das prefeituras com recursos próprios e exigia como pré-requisito a existência de Sistema Municipal de Cultura implementado. Os valores dos repasses variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil. Os recursos serão transferidos por meio da modalidade fundo a fundo, do FAC para o Fundo Municipal de Cultura.