Obra em ponte

É triste olhar certos pontos de Porto Alegre, a cidade está decadente. Um exemplo é o que foi feito no entorno da Rodoviária após a enchente, dificultando o acesso à avenida Mauá e a Castelo Branco. Além disso, há muita sujeira na região do Mercado Público. (Juraci May)

Nunca vi nenhuma obra em Porto Alegre terminar no prazo, no orçamento ou de acordo com a análise feita. Parece que tudo aqui começa para dar errado. (Eli Kranz)

A avenida Teixeira Mendes, na Chácara das Pedras, também está bloqueada há 1 ano. É inacreditável todo o transtorno gerado no trânsito. (Mariana Torella)

O Centro de Porto Alegre está tomado por lojas de bazar que vendem produtos de qualidade e procedência duvidosa. (Angela Beatriz Coin)