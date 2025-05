Um ano da enchente

Há um ano, entre o final de abril e o início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia ambiental de sua história. (Jornal do Comércio, 29/04/2025). Prezado editor-chefe do Jornal do Comércio, permita-me usar um adjetivo para a matéria da edição de hoje (29/04/2025) do JC, "Enchente histórica de 2024 era tragédia anunciada": primorosa! Sim, primorosa e esclarecedora, a matéria do jornalista Gabriel Margonar! Dados numéricos sobre o grave problema e uma entrevista excelente com um professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. A entrevista revela a o descaso das administrações municipal e estadual com as informações climáticas e com a estrutura para diminuição dos problemas, tais como diques, bombas de sucção, etc. Parabéns ao jornalista e ao JC. (Aldo Mellender de Araújo)