"O Brasil tem um desafio fiscal muito forte, e eles estão tomando medidas para estabilizar a dívida, mas a discussão que temos com eles é se teremos mais ações nesta direção." Rodrigo Valdés, diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI)

"No final de 2024, em torno de 74% dos brasileiros estavam endividados. Um povo endividado é um povo escravo, alienado, pois não consegue olhar para a frente, não consegue planejar e empreender." Hamilton Sossmeier (PODE) vereador em Porto Alegre

"Na enchente, conseguimos devolver R$ 6 bilhões para os segurados, porém, nosso setor tem capacidade de fornecer mais cobertura e ter mais pessoas seguradas e mais tranquilas." Ederson Antonio Daronco, presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros do Rio Grande do Sul (Sindsegrs)

"Precisamos repensar a produção, ter uma agricultura mais resiliente, olhar para novos projetos, cuidar da natureza, das matas ciliares, das áreas de preservação e, ao mesmo tempo, encontrar novos mecanismos para reestruturar o agronegócio." Darci Hartmann, presidente da Ocergs