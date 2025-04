Vendas do Dia das Mães

O "No Ponto" da coluna Minuto Varejo (Jornal do Comércio, 24/04/2025) trouxe a pesquisa do SindilojasPOA sobre o Dia das Mães. O levantamento aponta que 67% das pessoas vão dar presentes para as mães, depois esposa, irmã e sogra. O crescimento das vendas na véspera do Dia das Mães revela não só a força da data para o comércio, mas também o valor simbólico do ato de presentear: mais do que números, cada compra é um gesto de afeto que movimenta a economia e aquece os corações. (Carlos Câmara)