O Rio Grande do Sul registrou 7.424 desaparecimentos em 2023 - 68,2 a cada 100 mil habitantes ( Jornal do Comércio, 25/04/2025 ). Tem um problema complexo aí que é a mensuração da segurança pública. Veja só, sempre usamos homicídios/ 100k habitantes para mensurar segurança. O RS tem melhorado nesse índice nos últimos anos, ao mesmo tempo que piora em desaparecidos. No fim, talvez seja só uma questão semântica.

