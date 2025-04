"Até 2027 serão investidos mais de R$ 14 bilhões" diz Leite durante balanço do Plano Rio Grande

A manhã desta quinta-feira (24) marcou os primeiros 365 dias do Plano Rio Grande, um programa criado pelo governo do Estado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo mais forte após as enchentes que atingiram 95% dos municípios do território gaúcho no ano passado. A cerimônia contou com o presença do governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza, além de fazer um balanço das ações ainda discutiu as próximas etapas do plano.

O Plano Rio Grande é uma estratégia de governança compartilhada entre Comitê Gestor do Plano Rio Grande, Secretaria da Reconstrução Gaúcha, Conselho do Plano Rio Grande, Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática e o Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Durante a apresentação dos dados, Leite reafirmou o compromisso da sua gestão com a reconstrução do Estado e ainda citou a participação de futuras gestões como fundamental. “Vamos buscar fazer tudo o mais rápido possível, mas para a estrutura de resiliência ser restabelecida completamente, será necessário ultrapassar mandatos. É importante que o futuro governo do RS esteja alinhado quanto a essa necessidade. Com esse plano, traremos mais clareza e transparência a sociedade. Queremos que todos se apropriem dessas informações. Até o final do plano, em maio de 2027, serão investido mais de R$ 14 bilhões”, avalia o governador.

O Plano Rio Grande de divide em quatro eixos de atuação:

Eixo de emergência- reestabelecimento

Consiste nas ações de reestabelecimento em curto-médio prazo realizadas no período pós catástrofe. Entre as ações propostas destacaram-se:

• SOS Rio Grande do Sul:

• Bases avançadas do Governo do RS em diversos municípios

• Fundo a Fundo da Defesa Civil:

• Centros de Acolhimento Humanitário (CHA)

• Programa Volta Por Cima

• Aluguel Social e Estadia Solidária

• MEI RS Calamidades

Eixo de Recuperação - obras de infraestrutura

Estratégia Integrada de Habitação

Ação para viabilizar 9,6 mil moradias para famílias direta ou indiretamente atingidas.

• A Casa é Sua – Calamidade: terreno, loteamento, infraestrutura e moradia, em duas modalidades: Temporárias: 625 previstas (500 instaladas e 125 em instalação); Definitivas: 1.005 previstas (156 em andamento e 849 em preparação do terreno ou convênio).

• A Casa é Sua – Municípios: moradia definitiva, em convênio com municípios. 2.052 casas (diferentes fases de execução).

• Porta de Entrada: subsídio de R$ 20 mil para aquisição de imóvel via financiamento habitacional.

4 mil contratos já firmados + 2 mil em andamento.

• R$ 518,4 milhões em investimentos.

Recuperação de rodovias

Recuperação de danos críticos, comprometendo pontes, estruturas do pavimento e de contenção. 94% das rodovias que sofreram algum tipo de bloqueio já liberadas. O investimento foi de R$ 1,73 bilhão.

• 94% das rodovias que sofreram algum tipo de bloqueio já liberadas.

• R$ 1,73 bilhão em investimentos:

• 22 lotes de rodovias - 15 já contratados (380,25 km) e 7 com contratação em andamento (179,46 km);

• 9 pontes - 7 já contratadas e 2 em contratação.

Dragagem na Lagoa dos Patos e no Guaíba

• Áreas: Porto do Rio Grande, Lagoa dos Patos, Lago Guaíba e afluentes.

• R$ 731,3 milhões em investimentos.

• Avanços já alcançados: o levantamento hidrográfico do canal de acesso ao Porto do Rio Grande concluído (publicação do edital da obra – em breve); o dragagem do canal de Itapuã concluída e dos canais Leitão, Pedras Brancas, Furadinho e São Gonçalo, em execução e o levantamento batimétrico da hidrovia em

andamento.

• Em elaboração edital para dragagem de novos canais

Desassoreamento de rios

• Recuperação ambiental e resiliência climática nas regiões impactadas.

• R$ 300 milhões em investimentos.

• 154 municípios já contemplados (296 mil m³ de sedimentos removidos).

• Previsão de novos municípios.

Recuperação das ferrovias

Estudo sobre situação da malha e seus impactos sobre a logística do estado. Status dos trechos:

• totais (concessão) – 3.823 km;

• desativados – 982 km;

• bloqueados pela enchente – 759 km (19,8%);

• ativos – 2.082 km;

• ativos em operação – 921 km (24%).

Interrupção do transporte de líquidos e da conexão férrea com o restante do país.

Proposta de separação do trecho turístico da concessão, para destinação a novos investidores (ex.: Trem dos Vales).

Inclusão do Estado no Grupo de Trabalho da Malha Sul, no âmbito do governo federal.

Eixos de Diagnóstico, Governança e Preparação- identificação de fatores de risco

Sistema de Gestão Integrada de Monitoramento e Alerta

Modernização do diagnóstico, do monitoramento e dos alertas hidrometeorológicos e de movimentação de massas.

• Previsão do comportamento dos rios e das áreas de inundação.

• Alertas mais rápidos e mais precisos para a população.

• Planejamento mais preciso das ações necessárias, como reforço de barragens, limpeza de canais e definição de rotas seguras de evacuação.

Conjunto de iniciativas:

• levantamento batimétrico (em contratação);

• estações hidrometeorológicas (em contratação);

• radares meteorológicos (em execução e novos, em licitação);

• mapeamento topográfico (em formatação);

• modelagem hidrodinâmica (em licitação);

• plataforma de integração e análise de dados (em formatação).

Reestruturação da Defesa Civil

Fortalecimento da capacidade de preparação e resposta da Defesa Civil estadual, em articulação com demais órgãos e municípios.

• Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, com foco na modernização das diretrizes e instrumentos

de gestão de riscos e desastres (LC nº 16.263/2024).

• Reforço das equipes, com 102 novos cargos e contratação de técnicos temporários.

• Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres e 9 novos centros regionais (ambos com

TR para contratação integrada em elaboração).

• R$ 14 milhões para a atualização da frota, incluindo 46 caminhonetes 4x4, 2 quadriciclos, 2 micro-ônibus

e 1 caminhão-guincho.

Fortalecimento das forças de segurança e resposta

• Aquisição de veículos, aeronaves, embarcações, armamentos, vestuário e equipamentos de

proteção individual (EPI), além de investimentos em obras, tecnologia, radiocomunicação e bens permanentes.

• R$ 930 milhões em investimentos para BM, PC, IGP e CBM.

• Destaque para a aquisição de 4 helicópteros com capacidade de operação diurna e noturna,

para uso em missões críticas. (Primeira entrega prevista para PC, em maio/2025).

Eixo Resiliência- Prevenção e mitigação

Recuperação e resiliência da agricultura

Fomento, assistência técnica e maquinário para promover a recuperação social, produtiva e

ambiental das propriedades da agricultura familiar, ampliando a resiliência climática e impulsionando o desenvolvimento rural sustentável no Estado.

• Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa.

• Apoio direto a 5 mil propriedades em 495 municípios.

• Difusão de tecnologias para 70 mil propriedades.

Sistemas de proteção contra cheias (SPCC)

Conjunto de medidas que têm como objetivo proteger áreas urbanas das inundações, reduzindo o impacto sobre a população, a infraestrutura e os serviços essenciais.

Medidas não estruturais: ações de planejamento e gestão de riscos, como sistemas de alerta, mapeamento de áreas de risco, regras de uso do solo e protocolos de evacuação;

Medidas estruturais: obras de engenharia que atuam diretamente na contenção ou desvio da água, tais como diques, canais de drenagem, casas de bombas, reservatórios e comportas.

Medidas não estruturais incluem, por exemplo:

• Parque Memorial – Cruzeiro do Sul (projeto em elaboração);

• Protocolos de emergência setoriais (em elaboração);

• Planos de contingência dos municípios (Curso Básico de Proteção e Defesa Civil em andamento).

Medidas estruturais incluem:

• Bacia do Jacuí – Eldorado do Sul (em revisão do anteprojeto);

• Arroio Feijó - Alvorada, Porto Alegre (em revisão do anteprojeto);

• Bacia dos Sinos (EIA-Rima em análise na Fepam);

• Bacia do Gravataí (EIA-Rima em análise na Fepam);

• Bacia do Caí – projeto (TR em elaboração);

• Bacia do Taquari-Antas (TR finalizado);*

• RM Porto Alegre – bombas (em revisão do anteprojeto);

• São Leopoldo – bombas (em revisão do anteprojeto).

Lançamento do Fundo a Fundo da Reconstrução

Repasse fundo a fundo para financiar ações estruturais e emergenciais de reconstrução e adaptação climática nos municípios.

• Beneficiários: municípios com estado de calamidade pública decretada pelos eventos climáticos extremos de maio de 2024.

• Objetos do repasse: projetos de restabelecimento e recuperação de sistemas de proteção e contenção de cheias pré-existentes, diretamente relacionados aos eventos de maio de 2024.

• Requisitos: o Fundo Municipal de Reconstrução, com conselho e conta específica; requisitos e critérios complementares estabelecidos pelo Comitê Gestor do Plano Rio Grande.

• Avaliação técnica: Secretaria da Reconstrução Gaúcha e convidados, ex.: Sedur e Comitê Científico.

• Execução do objeto: todas as etapas de responsabilidade do município, inclusive as previstas em normas técnicas e legais.

• Prestação de contas: 60 dias após conclusão do objeto.

Sistema de Proteção Contra Cheias existentes, passíveis de repasse

• Diques

• Estações de tratamento de esgoto

• Estações de bombeamento de água

• Estações de bombeamento de água bruta

• Estações de bombeamento de água pluvial

• Comportas

• Recomposição de talude

• Estudos hidrológicos